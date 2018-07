Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

pensa chesia frenato dalle telecamere e chiede alla produzione didi poterlo osservare senza che lui ne sia consapevole. Poi va nel pinnetto ad osservarlo.Michael e la single Rita sono in auto e lui confessa: "Lei mi guarda i cani, se abitassi vicino la mia famiglia l'avrei già lasciata. Mi fa comodo. Se voglio conoscere te fuori dal programma ti mando l'amicizia su Facebook. Ci metto due secondi. Sono nato furbo e muoio furbo". "No sei un co**ne", replica Lara.Quando rientra al villagio Michael - sa di essere ripreso - ha un crollo e scrive su un lenzuolo "eri tutta la mia vita", poi scoppia in lacrime e cambia completamente versione: "lei è roba mia, mi fa star male che mette in dubbio tutto. io non so più se sta con me adesso". “Non sono una cosa tua, sono una cosa mia”, ribatte Lara mentre continua a vedere le immagini.C'è una seconda ripresa a telecamere non visibili dove Michael confessa: "ora faccio la vittima fino alla fine - e confessa a Rita - quindi se mi vedi distaccato è per quello. Non voglio giocarmi le mie carte male, Aspetto il momento giusto per la mazzata finale. Al confronto sembrerò io quello ok mentre a lei diro prendi le valige e vattene". Lara è soddisfatta di aver smascherato il suo fidanzato e corre dal tentatore a raccontare quanto ha visto. Lara non ha più dubbi e vuole un falò di confronto immediato. La comunicazione arriva mentre Michael è in esterna per il weekend da sogno."Onestamente arrivati a questo punto non c'è altro da aggiungere o vedere - spiega Lara - quello che ho visto è una persona che non ha fatto altro che criticarmi, ferendomi molto. Mi ha sempre mancato di rispetto, non ho mai visto da parte sua momenti di riflessioni. Ringrazio di essere venuta qui e di aver aperto gli occhi. Le ragazze e i ragazzi nel villagio mi hanno fatto capire che essere felici non è sbagliato. Merito altro, e almeno il rispetto me lo merito. Mi sono legata ad una persona qui dentro, ma non mi sono mai nascosta. Ci soffro, ma sono cambiata in positivo.Preferisco stare male adesso che sentimi sbagliata fuori. Quando non era ripreso mi ha fatto schifo. Ho sopportato abbastanza". Michael non ha accettato il falò di confronto, ma Filippo ha un video per lei "Mi hamancato di rispetto - è la replica di Michael - per una volta nella vita voglio fare quello che reputo importante per me. Non vado al falò, resto qui fino alla fine. Ero innamorato perso di Lara, quello che ha sbagliato non sono stato io. Io voglio vivermi questa esperienza fino all'ultimo e come dico io". "E' ridicolo, penoso - commenta Lara - perchè ha sempre fatto quello che voleva. A telecamere nascoste ha detto che se fosse stato a Legge mi avrebbe già cacciata. Continua a dimostrare quello che è. Un uomo sa assumersi le sue responsabilità, a lui non interesso io, per lui è importante non uscire sbagliato, ma questa partita a scacchi l'ha persa". Lara accetta di tornare al villaggio e ad affrontare Michael la prossima settimana.