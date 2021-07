Temptation Island , l'indiscrezione choc: «Tommaso e Valentina sono stati squalificati. Sono volati tavoli...». Lunedì 5 luglio andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra le sei coppie che hanno iniziato il loro viaggio nei sentimenti, ad aver rapito l'attenzione del pubblico quella composta dal 21enne Tommaso e dalla 40enne Valentina.

I due sono approdati in Sardegna per fronteggiare l'eccessiva gelosia di Tommaso. Hanno fatto il giro dei social alcune sue affermazioni come «il tuo corpo è sacro» o «il copricostume devi metterlo sempre». E ora sul web spunta un'indiscrezione: «La coppia più discussa è stata già eliminata per violazione del regolamento».

Ma cosa sarebbe successo? Secondo quanto riportato da Blasting News, nel resort Is Morus Relais, dove è ambientato il reality, sarebbero volati tavoli e sedie. Non è tutto. Tommaso furioso avrebbe perfino cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle ragazze, infrangendo le regole. Si tratta di un'indiscrezione, per sapere se è andata davvero così occorre aspettare lunedì. Il conto alla rovescia è partito.

