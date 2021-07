Temptation Island , il segreto di Valentina: l'addio al marito prima di Tommaso. «Era un rapporto non sano...». Mercoledì 30 giugno sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Filippo Bisciglia ha presentato le sei coppie di fidanzati che per 21 giorni vivranno separati in compagnia di tentatori e tentatrici. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina.

Lui 21 anni, lei 40, vivono insieme con la madre di lui. Si sono rivolti a Temptation Island per la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi tra chi prova tenerezza per il ragazzo e chi lo critica aspramente. Ma a poche ore dall'inizio del programma, iniziano a spuntare sul web indiscrezioni sui protagonisti.

Come riportano diversi utenti, Valentina, in lun lungo post del 2017, ha spiegato le ragioni che l'hanno portata al divorzio con il marito. Prima poi di fidanzarsi con Tommaso. «Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto, mettendo me stessa al centro». Valentina, poi, ha esortato i follower ad avere relazioni con persone che permettono di vivere loro la propria individualità. Ora, la concorrente di Temptation è in Sardegna per fronteggiare la gelosia di Tommaso. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 10:35

