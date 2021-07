di E.C.

Temptation Island , Guendalina Tavassi "smaschera" Tommaso: «Ecco la verità su di lui...». Ieri sera, è iniziato il viaggio nei sentimenti nel resort Is Morus Relais, in Sardegna. Filippo Bisciglia ha presentato le nuove coppie di fidanzati che per 21 giorni vivranno separati in compagnia di tentatori e tentatrici. Ma l'attenzione degli spettatori è stata subito rapita dalla storia di Tommaso e Valentina.

Lui 21 anni, lei 40, vivono insieme con la madre di lui. Si sono rivolti a Temptation Island per la gelosia eccessiva di Tommaso. Ieri sera, il ragazzo è andato su tutte le furie solo per aver visto in un video la fidanzata in bikini. I fan si sono divisi tra chi prova tenerezza per il ragazzo e chi lo critica aspramente. Tra i follower di Instagram che hanno commentato la partecipazione del 21enne romano, anche l'ex gieffina Guendalina Tavassi.

In una serie di stories, Guendalina avrebbe rivelato la sua verità su Tommaso. Ecco le sue parole: «Ho pensato 'oddio questo lo conosco'. Poi mi sono ricordata. C'era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui». Questa è la versione dell'ex gieffina. Al momento, a Tommaso non è ancora permesso usare i social per difendersi. Alla fine del reality, replicherà alle accuse di Guendalina Tavassi? Staremo a vedere.

