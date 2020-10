È morta suor Stella Okadar della trasmissione Prova del Cuoco. Antonella Clerici commossa. A darne l'annuncio sui social è stato Andrea Mainardi, con cui nel programma Rai - ormai andato in pensione - la religiosa di origine bosniaca condivideva la rubrica "Il diavolo e l'acqua santa": «Immensa suor Stella... Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti... Riposa in pace. Il tuo diavoletto».

Il dolore di Antonella Clerici

La francescana, nota per la sua simpatia e la sua passione per la cucina italiana, ha lasciato un buon ricordo dentro tutti quelli che l'hanno conosciuta. Antonella Clerici su Instagram ha scritto: «È un periodo davvero terribile... Ciao suor Stella, sei nel tuo Paradiso».

Il ricordo di Andrea Mainardi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 21:05

