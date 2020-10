Alberto Matano in lacrime a Vita in Diretta: «Oggi è un giorno triste, non c'è più...»

7 share





di Emiliana Costa Alberto Matano commosso a Vita in Diretta : «Oggi è un giorno triste, non c'è più...». Il conduttore del programma contenitore di Rai1 ha aperto la trasmissione condividendo con i telespettatori la notizia della morte di una persona a lui cara. Leggi anche > Alberto Matano, Claudia Mori telefona a Vita in Diretta e s'infuria: «È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le donne possono indossare la minigonna» Notizia che ha scosso il mondo della politica, la morte di Jole Santelli. Ecco le parole di Alberto Matano: «Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, forte, tenace. Ha fatto una lunga carriera politica, poi è tornata nella sua terra, la Calabria, che è anche la mia terra. Ha deciso di lavorare per la sua terra. Jole Santelli se n'è andata questa notte a 51 anni». E conclude: «È un giorno triste per la Calabria. Un abbraccio a Jole, a tutti i calabresi a tutte le persone che le volevano bene». Commozione in studio. Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..