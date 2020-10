Flavio Insinna, domanda choc all'Eredità: «È una bestemmia?». Concorrente in imbarazzo

di Emiliana Costa

Su Leggo.it le ultime novità. Flavio Insinna , domanda choc all' Eredità : concorrente in imbarazzo. «È una bestemmia?». Nella puntata del programma di Rai1 andata in onda stasera, è avvenuto un fatto incredibile che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Leggi anche > Alberto Matano in lacrime a Vita in Diretta: «Oggi è un giorno triste, non c'è più...»

Leggi anche > Barbara D'Urso, paura a Pomeriggio 5. L'ospite ha un malore: «È arrivata l'ambulanza»

Alla concorrente Monica viene posta una bizzarra domanda: «È 'Porca' in un'esclamazione». La parola in questione inizia con la M ed è composta da sette lettere. La concorrente, visibilmente in imbarazzo, prova a sillabare qualcosa, ma si ferma per evitare di pronunciare qualche termine decisamente fuori luogo. Sui social i telespettatori impazziscono.

«Ma è una bestemmia?», chiedono. E ancora: «L'espressione della concorrente dice tutto». C'è anche chi azzecca la soluzione del bizzarro quesito: «Miseria». Anche la concorrente risponde correttamente e tira un sospiro di sollievo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA