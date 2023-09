Sophia Loren compie 89 anni: come sta oggi? Le ultime news sulle sue condizioni di salute

L'attrice Sophia Loren ha compiuto 89 anni il 20 settembre, e ha annunciato la sua presenza all'inaugurazione del "Sophia Loren Restaurant" a Bari, il prossimo martedì 26 settembre.

Questo nuovo ristorante, situato presso il Green Park, un centro sportivo di Bari, è il terzo ristorante dedicato all'attrice, dopo quelli di Firenze e Milano.

Sophia Loren madrina dei 100 anni dell'Arena Opera Festival di Verona

Sophia Loren a Milano: applausi e ovazione per l'inaugurazione del nuovo ristorante

I ristoranti dedicati a Sophia Loren

Il ristorante Sophia Loren ha aperto precedentemente a Milano, in via Cantù, nel mese di giugno, qui Sophia Loren è stata accolta con entusiasmo dai fan che si sono radunati da diverse parti d'Italia per incontrarla, scattare selfie e ottenere autografi.



Edoardo Ponti, figlio di Sophia Loren e direttore d'orchestra, l'ha aiutata a scendere dalla macchina e ha attirato l'attenzione di tutti con il suo elegante abito bianco.

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE : -- Che fine ha fatto Francesca Dellera? Ecco cosa fa oggi per vivere l'attrice lanciata da Tinto Brass

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA