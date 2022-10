Sophia Loren a Milano: applausi e ovazione per l'inaugurazione del nuovo ristorante

Grande festa ieri sera per l’arrivo di Sophia Loren a Milano. Occasione è stata l’inaugurazione del ristorante che porta il suo nome Sophia Loren Restaurant, in via Cantù 3, a due passi da piazza Duomo. Lei scende dall’auto, indossa orecchini luccicanti e un tailleur bianco. Ad accompagnarla sul red carpet il figlio, il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr, tra gli applausi e l’ovazione della gente che l’aspettava.

Tra ospiti invitati alla cena, Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Giorgio e Silvia Damiani, Madalina Ghenea che nel film di Ridley Scott “House of Gucci” aveva prestato il volto proprio a Sophia Loren.

Il ristorante, che ai fornelli vede lo chef due stelle Gennaro Esposito, il miglior pizzaiolo del mondo secondo 50TopPizza Francesco Martucci e il pasticcere Carmine Di Donna (guida della pasticceria del pluristellato "Torre del Saracino"), è parte di un concept che non si ferma a Milano. Già inaugurato a Firenze e prossima apertura a novembre a Bari, porta la firma di Luciano Cimmino, presidente di Dream Food e di Yamamay e Carpisa). «Una cucina popolare che affonda le radici nella cultura napoletana tradizionale: inevitabile non pensare a lei come musa ispiratrice di questa catena».

Nel ristorante, nei mesi scorsi, ospiti illustri come Silvio Berlusconi che qui, insieme alla moglie Marta Fascina, ha assaggiato la pizza di Martucci. Ed è stato qui il palco della gag con i Ferragnez: «Più famoso di voi due, ci sono io», aveva detto scherzando a Fedez e a Chiara Ferragni durante la cena.

«Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto - racconta Sophia Loren - perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina. Sono contenta che il viaggio prosegua con Milano perché è una città straordinaria».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 13:28

