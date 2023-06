Sophia Loren madrina dei 100 anni dell'Arena Opera Festival di Verona

di Redazione Web

Icona del cinema italiano e star dell'Hollywood: Sophia Loren sarà la madrina della serata del 16 giugno all'Arena di Verona con il nuovo allestimento di Aidà di Verdi che celebrerà i 100 anni di spettacoli nell'anfiteatro veronese. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, nel corso della presentazione dell'evento. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Quella sera avremo un parterre de roi, con madrina d'eccezione, icona che più di tutte dà il senso dell'Italia nel mondo, Sophia Loren. Noi l'abbiamo invitata e la sua presenza è stata confermata», ha sottolineato Gianmarco Mazzi.

Il nuovo allestimento dell'Aidà, firmato per regia, scene e costumi da Stefano Podda al suo debutto areniano, vede una versione tecnologica e intimista del capolavoro di Verdi, da sempre titolo simbolo del Festival areniano fin dalla sua fondazione nel 1913, con Anna Netrebko e Yusif Eyvazov nei ruoli principali e Marco Armiliato sul podio dell'Orchestra e del Coro della Fondazione lirica.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti ci saranno Luca Zingaretti e Alberto Angela. «Mondi come quelli dell'opera dalle celebrazioni possono trarre spunti per fare grandi eventi - ha sottolineato Gianmarco Mazzi -. Per questa serata abbiamo lavorato due anni e abbiamo informato tutte le ambasciate del mondo perché con questo evento vogliamo incoraggiare l'entusiasmo artistico del mondo della lirica per rafforzarlo e omaggiare un'arte per cui siamo noti in tutto il mondo. La partita è legata anche al successo televisivo in mondovisione di questa operazione».

