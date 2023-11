Verissimo, Romina Power presto nonna: «Sarà un maschietto, è ben dotato». Toffanin imbarazzata: «Non volevo i dettagli»

di Redazione web

Romina Power torna a Verissimo dopo il viaggio a Malawi. «È un paese molto povero, ho provato fortissime emozioni». Racconta la sua esperienza a Silvia Toffanin. «Ci sono tantissimi bambini orfani e malati di Aids, vorrei tornarci con i miei nipoti per farli rendere conto di quanto sono fortunati»

Romina Power a Verissimo

Spazio anche all'ilarità, Romina ricorda di aver visto come si accoppiato in leoni: «la leonessa fa dei passi e si muove con la coda e il leone maschio la segue, il tempo di prendere il telefono per fare una foto e lui aveva già finito, ma io dico il Re della giungla dura così poco, ma lo fa tante volte al giorno».

L'emozione per la figlia incinta

Ricorda quei momenti con il Mal d'Africa nel cuore. «Non ho paura degli animali della savana, sono le persone che fanno paura non le iene nè i leoni». È pronta a diventare nonna per la quarta volta. «Vedere mia figlia così bella mi emoziona». Romina Carrisi e Stefano Rastelli aspettano un maschietto che dovrebbe nascere intorno al 14 gennaio. «È ben dotato il bambino», dice la nonna orgogliosa.

Il ricordo di Ylenia

Spazio poi a Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa nel nulla la notte del Capodanno 1994 a New Orleans. «Novembre è il mese del suo compleanno e io la penso sempre tantissimo, in questo periodo accendo delle candele per lei»

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 17:47

