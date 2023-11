Giampiero Mughini a Verissimo: «Il Grande Fratello non è stata una follia, ma mi sto ancora riprendendo»

di Redazione web

Giampiero Mughini è stato l'ultimo ospite del sabato pomeriggio di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato la sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello ma anche l'amore che nutre nei confronti della moglie Michela e dei suoi due "figli a quattro zampe" (come li definisce lui), Clint e BB. Lo scrittore ha trascorso diverse settimane all'interno della casa più spiata d'Italia e tutti i ragazzi gli si erano affezionati molto.

L'intervista a Giampiero Mughini

Giampiero Mughini ha cominciato la sua intervista a Verissimo, parlando dell'esperienza all'interno del GF: «Mi sto riprendendo dal Grande Fratello che è stata una situazione molto impegnativa, anche se, non è stata una follia. Io ho pensato fino a prima di entrare che non fosse qualcosa per me, ma quando sono stato dentro e ho capito il meccanismo di questo gioco ho detto “ne è valsa la pena”. Mi sono affezionato ai giovani dentro, io avrei potuto essere il bisnonno di molti ma mi sono davvero divertito».

Poi, sulle soddisfazioni che ha ottenuto nel suo lavoro ha detto: «Io sono molto fiero della mia carriera, di tutto quello che ho fatto e non potrebbe essere altrimenti».

L'amore secondo Giampiero Mughini

Nell'ultima parte dell'intervista, Giampiero Mughini è stato raggiunto in studio dalla moglie Michela e dai cagnolini Clint e BB e ha spiegato, per lui, qual è il concetto di amore: «Secondo me il termine amore va usato con molta più misura di quanto si faccia ora, nel senso che, quando penso ai miei vent’anni era una cosa, quando penso ai miei 33 anni con mia moglie Michela è tutta un’altra cosa: abbiamo fatto tanto insieme. Io non ho mai pensato, nemmeno un momento, che lei non fosse la donna della mia vita. Ho guardato altre fanciulle, perché sarebbe ipocrita dire il contrario, ma poca cosa davvero in confronto a ciò che Michela è stata ed è per me».

