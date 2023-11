Giselda Torresan a Verissimo: «Sogno di diventare mamma. Ho vissuto una storia tossica, sono caduta in depressione»

di Redazione web

Giselda Torresan è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello e oggi, sabato 18 novembre, è stata una delle ospiti di Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin, la 34enne veneta ha raccontato la sua vita, l'affetto per la sua famiglia e la relazione tossica che l'ha segnata. Poi Giselda ha anche parlato di ciò che sogna per il suo futuro.

L'intervista di Giselda Torresan

Giselda Torresan ha cominciato la sua intervista a Verissimo, raccontando ciò che sta facendo attualmente: «Mi sono licenziata dalla fabbrica ma questo ancora prima di entrare nella casa perché ho in progetto di diventare una guida di montagna e riaprire la malga di mio nonno. Io fuori da qui sono come Heidi. Da piccola, raccoglievo i funghi con la mia famiglia, ho sempre amato la montagna. I miei genitori sono sempre stati meravigliosi ma mio papà è sempre stato un po’ severo. Io non ci sono mai andata in discoteca, non voleva perché non si fidava, ma nemmeno da grande sono mai uscita. Lui avrebbe voluto che a 30 anni mi facessi una famiglia». Poi, ha continuato dicendo: «I miei genitori mi hanno dimostrato l’affetto in altri modi, non con tanti baci o abbracci e, infatti, io in casa, ero una che non abbracciava mai gli altri». Giselda ha anche detto: «Mi piacerebbe avere una famiglia ma non c’è l’amore, ho avuto solo una storia tossica che è finita malissimo perché sono caduta in depressione, pesavo pochissimo. Ancora una volta la montagna mi ha salvato. Con lui ho chiuso definitivamente, proprio i rapporti, nonostante abiti vicino a casa mia non l’ho mai visto in giro. Adesso spero di trovare un compagno perché mi piacerebbe diventare mamma».

I sogni di Giselda Torresan

Infine, Giselda Torresan ha detto: «Io, in montagna, sto via anche due tre giorni senza sentire nessuno cioè mi immergo proprio nel mio mondo. Non ho tante amiche perché ho sempre lavorato tanto in fabbrica e quando ero a riposo, andavo in montagna. Della mia infanzia mi ricordo che a scuola mi prendevano sempre in giro, tanto e anche adesso sui social. Prima di entrare nella casa, me ne hanno detto di tutti i colori. Alle elementari mi prendevano in giro, ne ho parlato sempre con mia mamma e andava dalle maestre per denunciare questi episodi di bullismo». Poi, Giselda ha aggiunto: «Per il mio futuro sogno di farmi una famiglia, tante cose belle e di avere la salute».

