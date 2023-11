Bobby Solo a Verissimo, commozione per la lettera della moglie: «Mio padre mi voleva notaio»

di Redazione web

Bobby Solo è stato uno degli ospiti del pomeriggio del sabato di Verissimo. Il cantante si è raccontato a Silvia Toffanin parlando del suo amore profondo per la musica e per la sua famiglia. Poi, ha ricevuto una sorpresa dalla moglie Tracy con la quale fa coppia fissa da ben 29 anni: lei gli ha scritto una lettera toccante e, infatti, Bobby si è commosso.

L'intervista di Bobby Solo

Bobby Solo ha cominciato a raccontarsi a Silvia Toffanin, parlando della sua musica e di ciò che i suoi genitori, in particolare il padre, avrebbero desiderato per lui: «La musica è tutto per me, mi ha salvato in più situazioni della mia vita. Mia mamma era pazza di me, anche un po’ gelosa, mio papà, invece, non amava che io cantassi, mi voleva avvocato o notaio. Lui amava la musica operistica ma non il rock, non è mai venuto a vedermi, solo quando ho cantato “Una lacrima sul viso”. Io gli sono stato accanto fino all’ultimo momento».

Poi, Bobby Solo ha ricevuto la lettera d'amore dalla moglie Tracy e commosso ha detto: «Io e Tracy stiamo insieme da 29 anni, anche se i miei testimoni pensavano che ci saremmo lasciati subito. Il segreto per una relazione duratura è accettare i difetti dell’altro. Lei è una donna molto buona, ha tanta pazienza ed è troppo generosa».

Maneskin, l'appello di Bobby Solo: «Sono pronto ad aprire il vostro concerto»

Il futuro di Bobby Solo

Infine, Bobby Solo ha concluso dicendo: «Per il mio futuro mi auguro di stare bene, che tutti i miei parenti stiano sempre bene e che i miei fan non mi lascino mai.

