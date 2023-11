Maneskin, l'appello di Bobby Solo: «Sono pronto ad aprire il vostro concerto»

di Redazione web

Ai microfoni di "Bella Ma" su Rai 2, Bobby Solo prima elogia i Maneskin e poi dice di essere disponibile per aprire un loro concerto: «Spero di conoscerli, non ho mai avuto il piacere di incontrarli, ma mi piacerebbe anche aprire un loro spettacolo», ha confessato al conduttore Pierluigi Diaco.

Bobby Solo fan dei Maneskin

«Sono molto bravi, fanno il vero rock dal vivo. Adesso la musica molte volte è registrata, fatta in pre-produzione, mentre loro sono completamente dal vivo, come ai miei tempi preistorici Elvis e Little Richard, o come i Deep Purple, Led Zeppelin, The Who. Sono molto felice e onorato che i Maneskin portino nel mondo la musica italiana con il suono del rock».

Assisteremo mai a una collaborazione tra gli artisti?

