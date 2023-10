Ciro Immobile a Verissimo: «Amo stare con i miei figli. La Lazio è e rimarrà sempre nel mio cuore. Mai pensato di tradirla»

di Redazione web

Ciro Immobile è stato uno degli ospiti del pomeriggio di Verissimo. Il calciatore della Lazio si è raccontato tra vita privata e carriera, poi, è stato anche raggiunto dalla moglie Jessica Melena che ha ribadito quanto sia bravo come marito e papà dei loro quattro bambini. L'attaccante biancoceleste ha, poi, risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero in Arabia Saudita.

Silvia Toffanin ha intervistato Ciro Immobile nella domenica di Verissimo. Il calciatore ha detto: «Quando ho tempo, tra gli allenamenti e le partite, amo stare con la mia famiglia, poi siamo in tanti e quindi mi devo un po’ dividere, noi siamo una squadra. Rivedere i video con la maglia della Lazio e della Nazionale mi commuove sempre. La Lazio è, e rimarrà sempre nel mio cuore, con questa maglia ho fatto tantissime belle cose. Ultimamente, sono uscite tante voci sul mio futuro, alle volte rimango deluso da ciò che leggo ma io sono felice perché so che la gente mi ama e io non ho mai pensato di tradire nessuno. Non sarebbe corretto dire in un’intervista che vado via dalla Lazio.



Inoltre, Immobile ha parlato dell'amore dei suoi genitori: «Mamma e papà non mi hanno mai fatto mancare nulla, mio padre era un operaio e mia madre una casalinga. Io e mio fratello siamo riusciti nei nostri lavori nonostante vivessimo in un posto difficile (Torre Annunziata, ndr). Diciamo che sarebbe stato molto più semplice seguire alcune strade brutte che ritrovarsi in una situazione bella. Dispiace perché ho lasciato molti miei compagni di classe e di calcio indietro ma alla fine la testa nello sport, come nella vita, conta tanto».

Infine, Ciro Immobile ha detto: «Riesco a gestire bene il successo, mi fanno tanti complimenti per l’uomo che sono e sto cercando di educare i miei figli a diventare brave persone. Mi dispiace ci sia questo problema del calcio scommesse, quello che conta di più è che i ragazzi vengano aiutati e capiscano di avere sbagliato. Spero che questa cosa possa un po’ affievolirsi con la ripresa del campionato e che si possa tornare a parlare di cose belle».

