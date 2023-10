Jolanda Renga a Verissimo, presenta il suo primo libro: «A volte mi sento rotta anch'io»

di Redazione web

Jolanda Renga ha presentato il suo primo libro, intitolato "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", a Verissimo. Durante la sua intervista con Silvia Toffanin, la 19enne ha anche parlato dell'amore che nutre nei confronti del suo fidanzato Filippo, della sua famiglia e della nonna Doriana che è stata la sua prima fan e che l'ha spronata a continuare a scrivere il romanzo anche nei momenti più difficili. Jolanda ha rivelato che, come la protagonista del suo libro, a volte le è capitato di "sentirsi rotta".

Manila Nazzaro a Verissimo: «Stefano mi ha fatto rinascere, Amoruso ha scatenato solo odio contro di me»

Romina Carrisi incinta a Verissimo, scopre il sesso del bebè in arrivo: «Sono felicissima»

L'intervista di Jolanda Renga a Verissimo

Jolanda Renga è stata ospite a Verissimo per la seconda volta in vita sua: durante la sua prima ospitata aveva promesso a Silvia Toffanin che sarebbe tornata con un libro e, infatti, ha presentato il suo "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia". La giovane scrittrice, attraverso la protagonista Giaele, racconta una "scalata verso l'amore" che passa attraverso i legami tra le persone fino ad arrivare alla consapevolezza che in primis bisogna amare se stessi. Jolanda ha detto: «Questo libro è stato terapeutico, mi ha aiutato a vedere tante cose da diversi punti di vista, ho capito tanto di me attraverso la scrittura. A volte, mi è capitato di sentirmi “rotta”, non sentirmi abbastanza e non rispettare le aspettative e quindi ho cercato di trasformare questa sensazione in qualcosa che non fosse un difetto: ho imparato a riconoscere tante fragilità che, poi, non sono punti deboli». Inoltre, Jolanda Renga ha parlato del fidanzato Filippo: «Lui è stato il mio primo amore, la mia prima relazione, quelle prima mi piace ricordarle con il sorriso ma ero molto più piccola quindi non c’è stato nulla di che. Sono contenta che il mio primo amore sia stato Filippo e non qualcun altro».

Jolanda e nonna Doriana

Infine, Jolanda Renga ha voluto ringraziare nonna Doriana per esserle stata sempre vicina: «La mia prima fan è stata mia nonna Doriana, la mamma di mia mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA