Verissimo, Miriana Trevisan in lacrime: «Mio papà mi ha salvata mentre stava morendo, gli sarò grata per sempre»

Miriana Trevisan e Laura Freddi sono state ospite del salotto di Silvia Toffanin. Le due showgirl hanno raccontato le loro vite a Verissimo ed entrambe, parlando dei genitori, si sono commosse, in particolar modo Miriana che ha ricordato il profondo legame che aveva con il papà. L'ex gieffina ha spiegato di come lui le abbia letteralmente salvato la vita.

L'intervista di Miriana Trevisan

Silvia Toffanin ha intervistato Miriana Trevisan e Laura Freddi insieme. La conduttrice ha chiesto a Miriana come sta ora, dato che, in passato, ha avuto un problema serio di salute, quindi, lei ha risposto: «Si, prima del Grande Fratello mi hanno levato l’utero. Io avevo queste perdite molto pesanti ma non mi ero fatta visitare perché mio papà si era ammalato e, proprio quando ho cominciato ad avere queste perdite, si era aggravato, stava morendo e io mi ero un po’ trascurata. Lui mi ha salvata perché pochi giorni prima che morisse mi disse: "Fatti visitare". Non sono potuta andare nemmeno ai funerali perché, proprio quel giorno, sono stata operata d’urgenza. Lui mi chiedeva sempre di non provare più dolore, era ciò che voleva per me», ha concluso Miriana piangendo.

Il rapporto di Laura Freddi con i genitori

Anche Laura Freddi ha raccontato a Silvia Toffanin il suo rapporto con mamma e papà: «Io ho ancora i genitori, hanno qualche acciacco ma è dovuto all’età. Mio papà non si deprime mai, mia mamma mi ha fatto spaventare lo scorso inverno per una problematica al cuore. Pensavamo che fosse tutto passato, invece, nelle settimane successive si è formato un edema polmonare, poi, è successo tutto con il Covid e, quindi, io non potevo entrare in ospedale per vederla.

