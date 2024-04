Rai superata da Mediaset? L'ad Roberto Sergio da Fiorello: «Fake news, è il miglior bilancio degli ultimi anni»

di Redazione Web

La Rai è sotto assedio. Con l'addio di Amadeus, diretto verso il Nove, si teme l'effetto domino. Da viale Mazzini però, ci tengono a far sapere che la barra è sempre dritta. Sfruttando il megafono Fiorello, l'ad Roberto Sergio (con un messaggio informale) ha voluto rispondere ad alcuni titoli di giornale. Tra i vari titoli delle testate di oggi, Fiorello legge la notizia del sorpasso di Mediaset negli ascolti televisivi, ma arriva subito la smentita dell’AD Rai Roberto Sergio.

Cosa ha detto Roberto Sergio

Fiorello: «Il Cda della Rai ammette il sorpasso di Mediaset, per la prima volta in trent’anni di duopolio. È bello perché così ci sarà uno stimolo nuovo per fare meglio.

Continuano le mattine all’insegna del buonumore in compagnia del “trio delle meraviglie”, che questo giovedì apre la puntata con una speciale esibizione insieme a tutto il cast sulle note di La La Land. Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, commenta puntuale la rassegna del giorno tra musica e ironia. In chiusura: Ariane con i Mama Beats si esibiscono con “Faccio la pace con me”.

