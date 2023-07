«Commenti sessisti, razzisti e body shaming ai Mondiali di nuoto», telecronisti Rai nella bufera: avviata procedura disciplinare

di Redazione web

Archiviato il caso Facci, con la cancellazione del programma, in Rai scoppia un nuovo caso. Stavolta, nel mirino ci sono i commentatori che stanno seguendo i Mondiali di nuoto in Giappone. Nello specifico, i telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, si sarebbero macchiati di commenti sessisti, razzisti e body shaming durante la finale di trampolino femminile sincronizzato, andata in onda lunedì mattina su Rai Play 2.

«Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico», ha detto Sergio.

Cosa è successo

Su Twitter un utente ha fatto vedere la pec inviata alla Rai, nella quale ha segnalato i commenti dei telecronisti. I due avrebbero pronunciato frasi come «Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano», ma anche un dibattito sulla fisicità delle olandesi: «Le olandesi sono grosse», «Come la nostra Vittorioso», «Tanto a letto sono tutte alte uguali».

Come è stato segnalato da @defrogging, durante il Mondiale di tuffi, alcuni telecronisti avrebbero fatto commenti xenofobi e sessisti nei confronti degli atleti e delle atlete.



È questo il nuovo modello Rai? pic.twitter.com/1dQnyJ9a4o — Tommaso Sasso (@tomm_sasso) July 17, 2023

E ancora: «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...» «La si tocca?». «La si pizzica». «Si la do». «È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre». «Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa».

I commenti

Tra i commenti portati all'attenzione dell'azienda anche un altro che riprende stereotipi sulle pronunce cinesi, documentato anche con un video su Twitter. «Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo» si sente dire ai telecronisti in relazione al nome dell'atleta italiano Riccardo Giovannini.

Rimpatriati i commentatori

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi. «Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una 'battuta da bar' quanto andato in onda - afferma l'Ad Roberto Sergio -. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico».

M5S: inaccettabile

«La Rai non ha fatto in tempo a risolvere il caso Facci e che sembra esplodere un nuovo caso di sessismo, stavolta da parte di giornalisti già dipendenti dell'azienda. Se fosse confermato che durante la diretta della finale dei Mondiali di trampolino sincronizzato ci siano stati effettivamente commenti sessisti e razzisti da parte dei telecronisti Rai, ci troveremo di fronte a un caso particolarmente grave che non potremmo ovviamente che censurare. Siamo stanchi di dover ribadire che simili atteggiamenti sono incompatibili non solo con il servizio pubblico, ma in generale con il comune senso della decenza e della civiltà. Ci aspettiamo ancora una volta chiarezza da parte dei vertici dell'azienda e l'assunzione di provvedimenti ove tutto fosse confermato. Non mancheremo di fare i necessari approfondimenti e di attivarci con gli atti più opportuni in sede di commissione di vigilanza Rai». Così gli esponenti del M5s della commissione di Vigilanza Rai.

