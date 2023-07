Federica Sciarelli, stoccata a Fabio Fazio e Lucia Annunziata: «L'addio alla Rai? Se sei un giornalista non ti fai mettere pressione da nessuno»

di Redazione web

Gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai fanno ancora molto parlare: entrambi sono stati volti di programmi storici seguiti dai telespettatori che si erano affezionati, ma non tutti si sono rammaricati quando hanno appreso la notizia del loro abbandono. Dopo i commenti di Enrico Mentana e altri conduttori e giornalisti, anche Federica Sciarelli, giornalista al timone di "Chi l'ha visto" ha voluto dire la sua in merito e non si è risparmiata. La conduttrice ha dichiarato che trova «brutto parlare della Rai che vuole viare verso destra, noi siamo dei giornalisti e abbiamo dei doveri». Andiamo a scoprire che cosa ha detto su Fabio Fazio e Lucia Annunziata che hanno deciso di non far parte del palinsesto della Rai, scegliendo altre reti televisive.

Federica Sciarelli via da Chi l'ha visto? La sua risposta è chiarissima: «Se faccio il 5% mi danno un calcio...»

Enrico Mentana su Fazio e Annunziata: «Chi lascia la Rai non è un martire. Nessuno ha diritto di stare sempre in tv»

Federica Sciarelli senza freni su Fazio e Annunziata

Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui racconta cosa ne pensa realmente dell'addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai. Ecco cosa ha detto: «Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia... Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono. Anch'io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esenpio agli attacchi della Lega durante il periodo Covid o a Salvini quando anni fa mi contestò lo schiaffo al carabiniere.

La conduttrice è stata molto dura nei confronti dei colleghi che, una volta vista la situazione in bilico, hanno preferito andare via. I fan sono certi di una cosa sola, la conduttrice di Chi l'ha visto non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA