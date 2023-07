Filippo Facci, la Rai cancella il programma «I facci vostri»: la decisione dopo l'articolo sul figlio di La Russa

di Redazione web

Filippo Facci, la Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti «I facci vostri», inizialmente annunciata per settembre, dopo le polemiche per l'articolo sulla vicenda di La Russa jr scritto dal giornalista che l'avrebbe dovuta condurre.

Lo ha deciso - informa una nota di Viale Mazzini - l'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 «I fatti vostri».

La decisione

I Facci vostri era il titolo immaginato per il nuovo programma nel quale il noto polemista avrebbe dovuto affrontare con il taglio irriverente che lo contraddistingue i temi del giorno.

