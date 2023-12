Raffa, Fiorello: «Ecco il segreto che la Carrà mi ha svelato». Il racconto nel documentario

di Alessia Di Fiore

Sono ormai passati due anni dalla morte dell'icona musicale Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. Per celebrarne il ricordo è arrivata su Disney+ "Raffa: il ritratto di un'icona senza tempo", la docuserie di Daniele Luchetti nella quale si racconta la vita di Raffaella.

All'interno del girato, ci sono numeosi interventi di amici e colleghi, che hanno voluto condividere col pubblico alcuni dei migliori momenti vissuti assieme alla Carrà.

Il ricordo di Fiorello

Unp di questi è Rosario Fiorello che nella docuserie, ha parlato della cantante con grande ammirazione per poi svelare al pubblico un piccolo segreto che gli era stato svelato proprio dall'iconica Raffa. La Carrà ha rivelato di emozionarsi sempre come la prima volta, quando andava in scena a dimostrazione del carattere umile e fragile della cantante, in contrasto con la sua figura di donna forte.

Fiorello ha poi ammesso alle telecamere di essere da sempre un grande fan di Raffaella, e che quando era piccolo gli capitava spesso di accendere la televisione e di guardare le sue esibizoni: «Lei compariva sempre perfetta», ha dichiarato Fiorello.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA