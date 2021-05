Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: «Levatevi davanti agli occhi!». Barbara D'Urso: «Chiamate l'ospedale». Oggi, la conduttrice è tornata a parlare della storia di nonna Antonietta. La signora napoletana, dopo aver perso la casa, vive in una roulotte in un quartiere del capoluogo campano. Purtroppo però il suo alloggio di fortuna è stato preso di mira dai bulli, che la notte lanciano pietre e mazze contro il veicolo.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia il costume intero con l'occhio. Ecco il prezzo. Un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile»

Nell'ambito della rubrica con il vostro cuore, Barbara D'Urso ha chiesto ai telespettatori di aiutare Antonietta, offrendole un alloggio sicuro. Ma la nonnina, molto stressata dalla situazione, non vuole farsi aiutare. Uscirebbe dalla roulotte solo per una casetta sua. Stamattina, l'inviato Vito Paglia, in compagnia degli assistenti sociali e dei volontari, ha cercato di farla uscire per andare dal parrucchiere e in una struttura che la potesse accogliere temporaneamente. Ma lei è andata su tutte le furie: «Anadatevene via, levatevi davanti gli occhi».

Barbara D'Urso, in diretta, cerca di calmare la nonnina: «In tanti ci hanno scritto e ti hanno offerto una camera e un bagno dove puoi stare al sicuro dai bulli. Non è facile trovare una casa in 48 ore, accetta un aiuto adesso. La casa la troviamo». Ma nonna Antonietta si è innervosita e si è tolta l'auricolare. Interviene uno dei volontari: «Uomini adulti lanciano pietre e mazze contro la roulotte. Noi facciamo ronde per proteggerla, ma è in pericolo. Servirebbe qualcuno che firmi un tso per metterla al sicuro». Barbara D'Urso visibilmente commossa conclude rivolgendosi al suo inviato: «Vito fai qualcosa, chiama l'ospedale. Non mi faccio una ragione che nonna Antonietta sia in pericolo. Facciamo qualcosa».

Antonietta sotto un ponte e in una macchina.

Napoli

Non è che possiamo in 48 ore trovare una casa subito. Stiamo cercando di proteggerti dai bulli.

Qui non deve venire nessuno.

C'è una persona che ti guarda la roulotte.

Anadatevene via. Levatevi davanti gli occhi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA