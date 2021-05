Chiara Ferragni lancia il costume intero con l'occhio. Ecco il prezzo. Un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile». Oggi, l'imprenditrice digitale ha lanciato sulle sue stories di Instagram la nuova linea summer 2021. Tra i costumi Chiara Ferragni Collection, c'è quello intero monocolore con l'iconico occhio.

Ecco come viene descritto il capo glamour sul sito ufficiale: «Costume intero in vinile rosa con patch "Eyelike" in silicone sul davanti. Made in Italy». Il costume è disponibile in rosa e nero, nelle taglie xs, s, m, l. Il prezzo è di 150 euro.

La linea di costumi è stata promossa anche sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand. Per pubblicizzare i bikini glamour è stata utilizzata però una foto particolare, che ha fatto infuriare i fan. Nell'immagine, due modelle con indosso i costumi con l'occhio. Ma la prospettiva dello scatto mette in evidenza altro. Immediati i commenti dei fan: «Si vede solo il lato B, non si vedono i costumi». E ancora: «Per vedere i costumi, dobbiamo guardare i lato B». «Cattivo gusto, la donna usata come oggetto». Nonostante la discussa pubblicità, alcuni modelli con l'occhio sono già sold out.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 09:53

