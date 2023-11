«Pino Insegno non condurrà L'Eredità», bocciato dalla Rai dopo il flop de "Il Mercante in Fiera". Confermato (a sorpresa) Flavio Insinna

di Redazione web

Pino Insegno non condurrà L'Eredità. Gli ascolti flop de "Il Mercante in Fiera" hanno sconsigliato ai vertici Rai di affidare uno dei programmi di punta di Rai1 al conduttore romano. Confermato, a sorpresa, Flavio Insinna, che aveva salutato gli spettatori nell'ultima puntata della passata stagione e sembrava in procinto di passare a La7.

La decisione, fa sapere il Corriere, sarebbe ormai cosa fatta. La Rai sta già lavorando alla prossima edizione de L'Eredità. Il cambio di conduzione sarebbe stato preso insieme a Banijay, titolare del format.

Il Mercante in Fiera, Tg2 "scarica" Pino Insegno: «Ascolti preoccupanti, è penalizzante»

Le altre novità: da Giletti ad Arbore

Al posto di Augias, passato a La7, la Rai avrebbe pensato allo scrittore Alessandro Baricco. Augias avrebbe dovuto condurre «La gioia della musica». Gianni Minoli rientrerà a Rai3 con «La storia siamo noi». Massimo Giletti rientrerà a Rai1.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA