Rai, flop di Pino Insegno e Nunzia De Girolamo. In crescita Ds e Imma Tataranni: i promossi e bocciati in tv

La stagione autunnale della tv sta già sentenziando promossi, bocciati e rimandati. Anche se tempo per recuperare o consolidare gli ascolti ce n’è ancora tanto (salvo chiusure anticipate, ovviamente). L’intramontabile Maria De Filippi a Mediaset, il Tale e Quale di Carlo Conti e le nuove stagioni delle fiction Rai vanno a gonfie vele. In verità più Imma Tataranni che Blanca. La bizzarra sostituto procuratore è andata ancora meglio della scorsa stagione: 400mila spettatori in più hanno alzato l’asticella portando la media da 4.424.000 spettatori (25.2% di share) a 4.624.000 (27.1% di share). Mentre l’avvio della seconda stagione di Blanca ha registrato una media di 4.041.000 spettatori pari al 23.2% di share. Chi ha dovuto subire qualche flessione è Amadeus che con la sua Arena non ha brillato come nelle precedenti stagioni. La sconfitta alla prima contro Tù sì que vales ha segnato il cammino: 4.191.000 e 31% per De Filippi (3.864.000 e 28.2% la prima dell’anno scorso) mentre Amadeus e la sua Arena hanno perso 5 punti percentuali di share e 600 mila spettatori rispetto all’anno scorso (2.439.000 e 16.3% contro 3.093.000 e 21.8% del 2022).

