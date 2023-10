Nunzia De Girolamo, flop di ascolti per Avanti Popolo. L'intervista al marito Francesco Boccia non convince: «Imbarazzante»

di Redazione web

Il primo appuntamento di ieri, di Nunzia De Girolamo con «Avanti popolo» su Rai 3 è stato seguito da 574 mila spettatori e il 3,6% di share. Insomma un flop in termini di ascolti. La chiacchierata “intima” tra la conduttricetv ed ex deputata e il marito Francesco Boccia capogruppo del Senato del Pd non ha ottenuto i risultati sperati.

Avanti Popolo, la prima puntata è un flop

«Sono stata ministro per il Centrodestra - ha esordito Nunzia De Girolamo -, così come è vero che sono sposata con un uomo del Partito Democratico… Ma tutto ciò che ho fatto nella mia vita, l’ho fatto alla luce del sole e in modo assolutamente trasparente». Poi la presentazione dell’ospite: «Per tutte queste ragioni do il benvenuto al capogruppo al Senato del Partito Democratico Francesco Boccia, cioè mio marito». Così, probabilmente su modello Toffanin-Berlusconi (che a loro diede altri risultati) - ha cominciato la sua chiacchierata con l'uomo con cui è spasata da 12 anni parlando di quotidianità e di politica.

La Rai affonda con #AvantiPopolo il talk con Nunzia de Girolamo esordisce con un misero 3.7% di share. La moglie che intervista il marito è uno dei momenti più desolanti e imbarazzanti della televisione italiana. #Boccia pic.twitter.com/Hhkiot0h8T — Cad Bane 🇮🇹🇪🇺🌱🌍Parody (@_Brick_Block_) October 11, 2023

L'intervista al marito non è piaciuta

Foto, ricordi e chiacchiere (da bar). «Quando ho partorito tu sei andato allo stadio», e ancora, «Dopo una partita di pallone hai visto il fisioterapista per un anno», e così continuano, «Ti stupirò sempre mio caro, fino alla morte».

Che bello andare a lavorare e con le tasse pagare lo stipendio a una per intervistare il marito. #AvantiPopolo #DeGirolamo #Boccia — E w a n (@DeerEwan) October 10, 2023

«Siamo stati tutti e due ministri, eppure sono io a essere la moglie del ministro e non tu a essere il marito della ministra.

È iniziata la nuova trasmissione Rai di Nunzia de Girolamo. Chi è stato il primo ospite? Ciccio boccia! Come se giambruno intervistasse Meloni. Sul

Servizio pubblico però. Complimenti a tutti. Anzi, #avantipopolo pic.twitter.com/jrXpEvKECa — annarita digiorgio (@ardigiorgio) October 11, 2023

Il programma

«Sarà un luogo di incontro e confronto. Cerchiamo una connessione sana tra la politica e le persone», così aveva annunciato l'avvocata, che ieri ha significato passare dalle chiacchiere tra marito e moglie da divano al porno con Malena, al reddito di cittadinanza, un po’ (ma poca) di guerra e poi l’importanza dell’educazione sessuale, con l'esperta Maria Rachele Ruiu di "Pro Vita e Famiglia". Insomma nessun argomento che avesse il piglio giusto per tenere incollati milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo.

