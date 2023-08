Rai, i programmi del daytime non vanno in vacanza

L’Intrattenimento Day Time Rai non va in vacanza. Si inizia su Rai 1 alle 9 con “Uno Mattina Estate” in compagnia di Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo, per proseguire con “Camper in viaggio” alle 12 con Tinto e Roberta Morise e la partecipazione di Umberto Broccoli, e poi con “Camper” alle 12.25 con Marcello Masi e i suoi inviati. Alle 17.10 Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini non fermano la loro “Estate in diretta”, come pure Marco Liorni in onda tutti i giorni alle 18.45, anche il sabato e la domenica, con le nuove puntate di “Reazione a Catena”. Nel weekend appuntamento con il mare il sabato pomeriggio alle 14.00 con “Linea Blu”, in compagnia di Donatella Bianchi, Fabio Gallo e Valentina Bisti, e la domenica alle 9.40 con Beppe Convertini e “Azzurro - Storie di Mare”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 18:51

