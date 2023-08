Nunzia De Girolamo svenuta a Estate in diretta: «Gli autori mi hanno portato le medicine...»

di Redazione Web

Minuti di spavento per Nunzia De Girolamo che, durante il programma Estate in diretta, condotto insieme al giornalista Gianluca Semprini, ha avuto un malore all'improvviso ed è svenuta a pochi minuti dall'inizio della trasmissione. Per questo motivo, mercoledì Nunzia De Girolamo ha aperto la puntata mostrandosi seduta su una poltrona e ha sottolineato: «Oggi come vedete siamo qui accomodati. Dopo diremo il perché». Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le parole di Nunzia De Girolamo

Dopo pochi minuti, Nunzia De Girolamo ha svelato il motivo per il quale i due conduttori fossero seduti sulle due poltrone. «Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile - ha sottolineato Nunzia De Girolamo in apertura della puntata -. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui (Gianluca Semprini ndr.) ha ben deciso di mettere le poltroncine così stiamo comodi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 08:58

