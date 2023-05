Nunzia De Girolamo, terrore a Roma: «L'auto presa a calci, poteva finire male». Il racconto choc sui social

di Redazione Web

«Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la

portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo». È una Nunzia De Girolamo ancora incredula, quella che commenta l'aggressione subita stamattina in auto nella centralissima via Mazzini a Roma.

Così la conduttrice ha commentato la disavventura in un video, girato davanti alla caserma dei carabinieri, che ha condiviso sui social network.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 22:46

