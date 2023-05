Paola Ferrari, Nunzia De Girolamo, Manila Nazzaro e Monica Setta: il poker di donne della nuova Rai meloniana

La nuova governance Rai è al lavoro. Per il nuovo ad Roberto Sergio dopo aver nominato Giampaolo Rossi dg e Paola Marchesini capo staff, adesso è tempo di diramare la lista dei nuovi responsabili che il 25 maggio verrà presentata in Cda.

I tempi sono stretti, anche perché il 7 luglio verranno presentati i palinsesti autunnali.

I volti femminili della nuova Rai

Non c'è da scegliere soltanto il sostituto di Fabio Fazio ma ci sono diversi conduttori sulla rampa di lancio che potrebbero rimpiazzare quelli attuali. Tra gli uomini i nomi più gettonati sono quelli di Pino Insegno e Nicola Porro, tra le donne c'è un poker che viaggia a velocità sostenuta verso il traguardo.

A cominciare da Monica Setta, lanciatissima, e molto apprezzata dal centrodestra (Salvini in primis). Per lei sicuramente ci sarà un programma importante. In prima fila c'è anche Nunzia De Girolamo che dopo Ciao Maschio si appresta a debuttare con Vita in diretta Estate che farà da apripista a qualche altra trasmissione importante in autunno.

Paola Ferrari sembra destinata a un rilancio dopo che ha dovuto ingoiare una serie di rospi, uno dopo l'altro. Dalla perdita di Domenica sportiva e Novantesimo minuto anche alla sostituzione dello spazio che aveva su Rai1 con le partite della nazionale di calcio.

In rampa di lancio c'è pure Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia è tornata in Rai e conduce Mattina Italiana su RadioRai tutta italiana e prossimamente la vedremo in un nuovo programma televisivo.

