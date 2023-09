Televisione, promossi e bocciati: Merlino, Signorini e Berlinguer non fanno dormire sonni tranquilli a Mediaset

Questo inizio della nuova stagione tv è caratterizzato più da ombre che luci. Eppure Myrta Merlino e Bianca Berlinguer avevano cominciato con i fari ben accesi e luminosi. Approfittando della partenza anticipata avevano conquistato subito una fetta di ascolti che faceva gridare al successo. Poi sono arrivati i competitor e la percentuale di share è scesa. E non è ancora finita.

Il martedì per “È sempre Cartabianca” sarà ancora più duro perché oltre a “diMartedì” con Giovanni Floris ci sono i nuovi arrivi tra i competitor di Francesca Fagnani con “Belve” su Rai2 e Veronica Gentili con le sue agguerrite “Iene” su Italia1. Poi arriverà anche Nunzia De Girolamo su Rai3 con “Avanti Popolo” e quindi la fetta di share per tutti si restringerà. Ma oltre alla De Girolamo che dovrà affrontare le forche caudine (ma non sarebbe stato meglio spostarla al giovedì?) anche per la Berlinguer non sarà facile resistere alle onde d’urto di Floris, Belve e Iene, nonché di Rai1 e della partita di Champions su Canale5.

Al pomeriggio con la ripartenza della “Vita in diretta” il mazzo di fiori ricevuto da “Pomeriggio Cinque” alla fine della prima tappa si è già appassito e ora si sta pensando a uno spacchettamento del programma di Myrta in due parti, ben distinte tra loro, con forse - oltre alla Merlino - un altro conduttore (o conduttrice) al timone.

Prima che la stagione cominciasse i vertici di Mediaset erano preoccupati soprattutto per due programmi, il “Pomeriggio Cinque” della Merlino e soprattutto il “Grande Fratello” di Alfonso Signorini che ha perso quasi tutto lo smalto delle edizioni precedenti. E anche qui il primo aggiustamento è stato fatto, lo spostamento al giovedì del tradizionale secondo appuntamento settimanale del venerdì. “Stasera Italia”, nonostante l’impegno di Nicola Porro e della sua squadra non riesce a stare al passo di Lilli Gruber per un semplice motivo: il traino. Il programma che precede “Stasera Italia” su Rete4 ha percentuali basse mentre “Otto e Mezzo” prende la linea dopo il TgLa7 di Enrico Mentana. Anche “Stasera Italia weekend” ha palesato i suoi problemi e si è deciso di affiancare Safiria Leccese ad Augusto Minzolini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 18:35

