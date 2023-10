Pino Insegno, Roberto Sergio: «Mercante in Fiera non sarà chiuso. Contro di lui violenza mediatica»

di Redazione web

Pino Insegno e il programma "Mercante in Fiera", arriva la difesa di Roberto Sergio. «Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa».

Il Mercante in Fiera cancellato? Gli ascolti flop preoccupano la Rai: «Pino Insegno ha 2 settimane di tempo»

«Questa non è TeleMeloni»

«Voglio dare una notizia - continua l'ad della Rai il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera». Lo ha detto Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in occasione di Ceo for Life.

