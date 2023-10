Il Mercante in Fiera, Tg2 "scarica" Pino Insegno: «Ascolti preoccupanti, è penalizzante»

I bassi ascolti de Il Mercante in Fiera, il programma di Pino Insegno in onda nel preserale di Rai 2 (dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.55), iniziano a preoccupare anche il TG2. Sempre sotto al 3% la trasmissione più che traino è un fardello che l'assemblea di redazione non sembra più vole portare.

Mercante in Fiera: Il Tg2 "scarica" Pino Insegno «Ascolti preoccupanti, è penalizzante»

L'accusa

L’assemblea di redazione del Tg2 si è riunita lo scorso lunedì per affrontare diversi problemi, tra cui quelli legati alla grave carenza di organico, e in un documento approvato all'unanimità si legge un attacco, nemmeno troppo velato, alla trasmissione di Pino Insegno "Il mercante in Fiera".

Non si fa mai direttamente il nome di Insegno ma «L’assemblea del Tg2 - si legge - esprime severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30, una situazione per noi molto penalizzante.

L'ipotesi cancellazione del programma, che costa alla rai circa due milioni di euro, è stata seccamente smentita nei giorni scorsi dall'amministratore delegato Roberto Sergio «Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso».

In attesa di capire se questa protesta avrà qualche effetto Pino Insegno dal 2 gennaio Insegno, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, sarà alla guida de l'Eredità, il game show preserale che fa da traino al TG1 .

