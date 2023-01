Pif fuori di sé a Cartabianca: «Vaf******, querelami». L'intervista che lo ha fatto infuriare

Pif, intervenuto a Cartabianca sull'arresto di Matteo Messina Denaro, è sbottato in diretta lasciandosi andare anche a delle parolacce. Nel corso della puntata è andato in onda un servizio in cui si mostrano diverse persone non contente per l'arresto del boss latitante.

Lo sfogo di Pif

Una di queste persone spiega: «Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?». Al rientro in studio interviene però Pif in collegamento che sbotta: «Fa incavolare, perché una volta negavano negli anni 70. Quando andavano dal vicino di casa di Toto Riina è evidente che non si scagliavano contro la mafia. Quando però nel 2023 c’è un signore che dice ‘hanno sbagliato ad arrestarlo’, direi vaffan**lo». Lo scrittore è un fiume in piena: «Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaffa***lo! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile. Vaffan***o! Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaffa***lo, querelami, sei senza dignità! Quando vedo queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni».

Le scuse

Poi in modo più calmo aggiunge: «Io non ho paura del mafioso, io ho paura di questo signore qua che magari non è neanche mafioso. Questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi vero. Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei? Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosi e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua». Concludendo il suo sfogo poi si scusa in maniere ironica: «Mi sono coronizzato davvero scusami».

