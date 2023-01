Gina Lollobrigida, la camera ardente al Campidoglio: accanto al feretro c'è anche l'ex marito Rigau. «Inopportuno»

Storie Italiane in diretta segue la camera ardente di Gina Lollobrigida, la grande attrice scomparsa all'età di 95 anni. La camera ardente è stata allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Romani, turisti e fan che nel tempo l'hanno apprezzata potranno rendere omaggio oggi e domani fino alle 11 all'attrice. Poi la camera ardente si chiuderà per il funerale che si terrà nella chiesa degli artisti alle 12.

Sanremo 2023, Chiara Ferragni mostra il dietro le quinte: il selfie con il cast. Ma c'è un grande assente

Sanremo 2023, anche Fedez al Festival: tutte le sere in diretta dalla Costa Smeralda. La Rai trema: cosa potrebbe fare

La presenza di Rigau

L'inviato di Eleonora Daniele fa notare come all'interno della camera ardente, nel momento di raccoglimento tra la famiglia e le autorità prima dell'apertura al pubblico, ci sia anche Rigau. Presenti in prima fila il figlio e il nipote della Lollo, ma accanto a loro era presente anche l'ex marito, l'uomo con cui però lei aveva più volte dichiarato di non voler avere nulla a che fare. In studio si discute molto sulla sua presenza considerata inopportuna. Lo stesso Rigau dopo l'apertura della camera ardente prova ad uscire ma, assalito dai giornalisti si gira e se ne va.

L'intervista all'avvocato

Intanto Eleonora intervista telefonicamente Michele Gentiloni, l'avvocato del figlio e del nipote della Lollobrigida, ma anche di Rigau. Tutti e tre sono in causa contro l'assistente dell'attrice, Piazzolla, l'uomo che, come dichiarato dalla stessa Gina in più occasioni le sarebbe stato accanto come un figlio, aiutandola anche in momenti molto delicati per la sua salute. Rigau, spiega il legale, sterebbe in causa affermando di aver subito danni morali dall'imputato, che lo avrebbe affettivamente allontanato dalla Lollobrigida. A tal riguardo Gentiloni chiarisce: «Le vicende personali non influiscono dal suo ruolo, il processo che si terrà venerdì considera la posizione di Rigau a prescinde dallo stato civile».

Gina Lollobrigida, aperta in Campidoglio la camera ardente: il feretro accolto dal sindaco https://t.co/92HyisE0gW — Leggo (@leggoit) January 18, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA