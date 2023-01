C'è Posta per Te, Annalisa e Nicola tornano insieme: lei aveva chiuso la busta, cosa è successo dopo la puntata

Nicola e Annalisa sono tornati insieme dopo la puntata di C'è Posta per te. La storia della coppia aveva appassionato il pubblico. Lei era stata chiamata in studio dal marito dopo che lui l'aveva tradita e le chiedeva perdono. L'uomo ha spiegato di averla tradita due volte, a suo dire per alcuni problemi famigliari che coinvolgevano anche i suoceri. Annalisa è riuscita a perdonare il primo tradimento ma non il secondo, così in corso di puntata ha chiesto a Maria De Filippi di chiudere la busta.

Il ripensamento dopo il "no"

Annalisa aveva lasciato il pubblico con il suo netto "no" e il desiderio di voltare pagina, ma come mostrato dagli account social del programma di Canale 5 le cose sono poi andate diversamente. La coppia siciliana è infatti tornata insieme. «Dopo qualche tempo dalla registrazione – si legge nel post – Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a Nicola».

Di nuovo insieme

Pare che Nicola abbia fatto di tutto per provare a riconquistare la moglie, e madre dei suoi due figli, «Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando», ha detto Nicola. Annalisa ha poi dato la sua spiegazione: «Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità». Un riavvicinamento inaspettato, confermato da una foto di loro due insieme.

