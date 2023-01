Amici, il mistero della sera di Capodanno: «Uso inappropriato di quella robaccia». L'ultima rivelazione

Il Capodanno gate della scuola di Amici continua ad essere un mistero. La produzione e i ragazzi non hanno di fatto svelato con certezza cosa sarebbe successo la sera incriminata, anche se sembra essere una cosa veramente molto grave. Sullo scandalo è intervenuto anche Alessandro Rosica (Investigatore Social), che ha dichiarato di aver parlato con una fonte molto affidabile e ha spiegato che si tratta di fatti sconcertanti.

Oriana e Daniele litigano nella notte: la scena choc in giardino. Cos'è accaduto dopo la puntata

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: «Il televoto truccato? Il padre sa come fare...»

Cosa è successo

Le dichiarazioni di Rosica su Instagram hanno fatto molto discutere. L'influencer esordisce dicendo che avrebbe mostrato tutto: «Io avrei trasmesso tutto, anche per mostrarlo ai loro parenti amici. Visto che loro li difendono e dicono che non hanno fatto nulla. Ma secondo voi Maria e la Fascino cacciano delle persone senza motivo? Si tratta di fatti davvero gravi, uno scandalo, non è solo l’uso inappropriato di quella robaccia e di altra roba. C’è tanto altro dietro credetemi. Tempo al tempo e saprete tutto, presto conoscerete la verità. Ho saputo dettagli sconcertanti ma oltre all’uso di certa roba, anche altra roba schifosa, roba schifosa. Se non è solo l’uso di roba è anche un’altra roba. Due sono le cose, che puoi fare dentro una casa?».

A breve la verità

Conferma quindi che si tratta di fatti gravissimi, ma anche se chiarisce che prima o poi verranno alla luce spiega: «Non posso dire altro perché l’ho saputo da l’unica persona che mi poteva dire tutto. Quindi non fatemi litigare con questa persona. Vedete che tutte le cose le sanno quelli che lavorano ad Amici e i ragazzi. Comunque gli eliminati non possono negare, ci stanno le telecamere e chi doveva vedere ha visto. Maria e la produzione si è comportata benissimo, certe cose nessuno le avrebbe permesse. Ripeto, cose gravissime, oltre a quella roba, anche altra roba non ammessa lì dentro. La produzione ha agito nel migliore dei modi».

❄️🤮🎺🤮🤛🤮🍾🤮🤮🤮🤮🤮 — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA