Paola Perego torna in tv dopo l'intervento per il tumore: ecco quando. «Di nuovo con il sorriso»

di Redazione web

Paola Perego annuncia il ritorno in tv dopo l'operazione. In un post sul suo profilo Instagram, la conduttrice annuncia che tornerà in diretta nella mattina di domenica: dopo i recenti problemi di salute che hanno preoccupato i suoi fan, la Perego sta dunque meglio e potrà rientrare al lavoro.

Il ritorno in tv di Paola Perego

«Ciao a tutti. Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene», dice Paola nel suo post dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a fine gennaio per un tumore al rene.

Tra i commenti tantissimi cuori e reazioni da parte dei colleghi, da Alberto Matano a Paolo Belli, da Antonella Clerici a Ezio Greggio, Serena Bortone, Elisa Isoardi e Francesca Brienza (che le dedica un «super Paola». «Tesoro! Che bello vedere il tuo meraviglioso sorriso», scrive Samantha De Grenet.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA