Alex Belli e Orietta Berti, è guerra social: «La aspetto al varco». Le critiche di lei e la risposta di lui

Orietta Berti asfalta Alex Belli e lui replica. Non resta in silenzio l'ex protagonista de Grande Fratello Vip che, di fronte alle parole della cantante, e futura opinionista della nuova edizione, esprime il suo dissenso. «Aspetto al varco la signora Berti in questa nuova stagione!!» scrive in un tweet Belli per rispondere alle critiche di Orietta che, in una intervista, ha sostenuto che il siparietto con la moglie Duran era solo gossip e fosse relativo al periodo del programma. «Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Magari non fanno nulla di importante nella vita professionale».

Difficile dimenticare il lungo periodo dello scorso anno in cui nel reality, Alex, Delia e Soliel hanno messo su uno show durato per mesi. Un triangolo basato sull'amore libero tanto decantato dall'attore, ma che fuori ha ricevuto numerose critiche. Fatto sta che ha tenuto in piedi il programma e incuriosito gli spettatori per molto molto tempo. Ma alla cantante Berti, evidentemente, non è piaciuto per cui, non ha usato mezzi termini per definire l'inutilità di quel siparietto. «Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF!! Buona fortuna!!» continua Belli nel tweet alludendo al fatto che per tutto questo tempo ha tenuto alto lo share del programma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 21:38

