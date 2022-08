Alex Belli, niente televisione per un anno: «Mi prendo un anno sabbatico»

Un anno lontano dai riflettori per Alex Belli. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un tweet, quanto sarà vero? Il pubblico non è di certo abituato a non vederlo davanti alle telecamere e a fidarsi di quello che dice. Sui social già sono arrivate tantissime le reazioni tra chi vorrebbe rivederlo e chi, invece apprezza la sua scelta pur di non vederlo. «Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista» ha dichiarato Belli su Twitter.

se non mi piazzano questo bastardo in qualche programma della prossima stagione televisiva faccio la pazza pic.twitter.com/rEwfDtXH7f — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) August 8, 2022

Sembra, infatti, che, almeno per il momento, per Belli non ci siano state chiamate per ospitate o altro nelle tv. Si era mormorato di un suo presunto coinvolgimento al Grande Fratello Vip 7, ma la voce è andata rapidamente scemando per poi spegnersi definitivamente. Era emerso qualcosa anche a Tale e Quale Show, ma anche in questo caso Alex non è stato scelto per il cast (Carlo Conti ha ormai chiuso le trattative per i nuovi concorrenti).

Tra gli haters, c’è chi scommette che, se dovesse arrivare una chiamata interessante con una buona offerta, la decisione di prendersi l’anno sabbatico sarebbe accantonata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 22:44

