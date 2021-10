L'Orchestraccia come La Casa di Carta, con le maschere di Carlo Conti. E c'è anche lui: LA FOTO

L'Orchestraccia come i membri de La Casa di Carta, la popolare serie Netflix: ma anziché le maschere di Dalì, indossano le maschere di Carlo Conti. E' la foto apparsa sui social ad annunciare le due nuove puntate de La Nottataccia, in onda su Rai Play: e nella foto spunta anche lo stesso Carlo Conti, sorridente che stringe tra le sue mani proprio la maschera con la sua faccia.

«Siamo in quattro frontmen: io, Giorgio Caputo, Luca Angeletti e Guglielmo Poggi - raccontava a Leggo qualche giorno fa Marco Conidi, leader dell’Orchestraccia - Facciamo irruzione nella sede Rai mentre sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma. Siamo disperati perché il nostro manager (Lillo) non riesce più a trovarci ingaggi e, dunque, è giunto il momento di fare “i Conti”».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 17:10

