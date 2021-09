L'Orchestraccia pronta a... occupare la Rai: «Quanto siete disposti a rischiare per diventare famosi?»

L'Orchestraccia è pronta a... occupare la Rai. L'hashtag lanciato è #OccupiamoRaiPlay un po' come il movimento degli indigados statunitensi che contestarono Wall Street, ma le maschere non sono quelle Dalì come nella Casa di Carta bensì di Carlo Conti.

È così che si presenta «La Nottataccia», la nuova serie di RaiPlay di quattro episodi, che farà il suo debutto mercoledì 29 settembre con le prime due puntate. Una serie con una formula e una «trama» davvero insoliti.

Nella sede Rai sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma, ma improvvisamente un'interferenza proietta sui maxischermi un gruppo di personaggi bizzarri, pronti ad una manifestazione senza precedenti. I manifestanti indossano tute blu e portano sul volto la maschera di Carlo Conti: sono i componenti del gruppo itinerante folk-rock romano «L'Orchestraccia».



Con la crisi che sta vivendo la musica dal vivo, il loro manager (Lillo) non riesce più a trovare loro ingaggi e, dunque, è giunto il momento di fare «i Conti». L'Orchestraccia si prepara ad una lunga occupazione della sede Rai, dove sono pronti a mandare in onda il loro nuovo singolo in loop. Il proclama dell'occupazione è molto semplice: vendicarsi di una televisione «banale e addormentata» che per giunta ha la colpa di non avergli mai dato spazio.

L'occupazione si trasformerà in un concerto. La Nottataccia diventa l'occasione per un evento di grande musica dal vivo e tanto intrattenimento con ospiti speciali, pronti a sostenere la causa degli occupanti, come: Paolo Belli, Edoardo Bennato, Bugo, Clementino. Carolina Crescentini, Extraliscio, Stefano Fresi, Gazebo, Max Gazzè, Claudia Gerini, Noemi e Francesco Sarcina.

Naturalmente non mancherà nemmeno Carlo Conti, incontrato durante la fuga nei sotterranei...



