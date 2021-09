RaiPlay occupata dall'Orchestraccia: «Invadiamo gli studi con gag, ospiti e musica»

La Rai “occupata” dall’Orchestraccia. Al grido dell’hashtag #OccupiamoRaiPlay - sulla falsariga del movimento degli indignados statunitensi che contestarono Wall Street - i membri del gruppo folk-rock romano, in tuta blu, hanno compiuto un blitz negli studi di via Asiago. Ma le maschere prescelte non sono quelle Dalì, come nella Casa di Carta, bensì di... Carlo Conti. È così che si presenta “La Nottataccia”, la nuova serie di RaiPlay di 4 episodi, che debutta oggi con le prime due puntate.



«Siamo in quattro frontmen: io, Giorgio Caputo, Luca Angeletti e Guglielmo Poggi - racconta Marco Conidi, leader dell’Orchestraccia - Facciamo irruzione nella sede Rai mentre sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma. Siamo disperati perché il nostro manager (Lillo) non riesce più a trovarci ingaggi e, dunque, è giunto il momento di fare “i Conti”». Letteralmente. «Con indosso la maschera del più istituzionale e garbato erede di Pippo Baudo, occupiamo gli studi, mandando il nostro nuovo singolo in loop», racconta ancora Conidi.

E lo slogan della “protesta” è semplice: vendicarsi di una tv e di una radio «banali e addormentate», ree di non hanno mai dato spazio al gruppo.

Naturalmente, l’occupazione si trasformerà in una grande festa: un evento pieno di musica dal vivo e gag, con ospiti speciali, pronti a sostenere la causa degli “occupanti”, come Paolo Belli, Edoardo Bennato, Bugo, Clementino. Carolina Crescentini, Extraliscio, Stefano Fresi, Gazebo, Max Gazzè, Claudia Gerini, Noemi e Francesco Sarcina. E non mancherà neanche lo stesso Conti, incontrato durante la fuga nei sotterranei. «La cosa più bella è stato vedere quanto tutti si sono divertiti a partecipare, al punto che quando è finita eravamo tutti commossi», ricorda Conidi» E ora, dopo il passaggio su RaiPlay, non si esclude quello in tv: «Ha tutto per diventare una trasmissione cult - garantisce il leader dell’Orchestraccia - Ci siamo ispirati alla tv comica di Arbore, “Avanzi” e compagnia. Vi faremo divertire».

