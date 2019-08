Nadia Toffa, morta la nonna Maria Cocchi. Non ha retto al dolore

Giovedì 22 Agosto 2019, 05:01

La nonna di Nadia Toffa è morta a pochi giorni di distanza dalla nipote. La nonna di Nadia si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote.I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia.Maria Cocchi non era nota solo per essere la nonna di Nadia Toffa, ma anche perché era la donna più anziana del paese. Sposata a Enrico, Maria Cocchi ha avuto tre figlie, una delle quali è la mamma di Nadia.