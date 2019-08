Nadia Toffa, Ilary Blasi non va ai funerali: insulti choc sui social. «Sta in vacanza a divertirsi»

Lunedì 19 Agosto 2019, 14:54

Dopo ladi Nadia Toffa , tantissimi sono stati i commenti di commozione da parte di fan, amici e colleghi della ex conduttrice de, scomparsa a causa di un. Ma tante sono state anche lesocial, e l’ultima ha visto come protagonista, o meglio come bersaglio, un’altra conduttrice della trasmissione di Italia 1, ovveroLa moglie diera infatti assente ai: in più sul suo profilo Instagram ha postato nelle ultime ore alcune foto delle sue vacanze. Un vero e proprio sacrilegio per gli haters, che hanno iniziato a bersagliarla con commenti al vetriolo, come se Ilary‘obbligata’ a tenere ferma la sua pagina social.A prescindere dai motivi dell’assenza di Lady Totti ai funerali, ovviamente sconosciuti, gli insulti sono partiti proprio dalla pubblicazione delle ultime foto: «Guarda come si diverte, sai che gli frega di Nadia, manco al funerale è andata», scrive un utente, subito imitato da altri. «L’unica cosa che riesce a fare in questi giorni di tragedia è postare i c…i suoi in vacanza!», scrive un altro. Fortunatamente, insieme ai tanti commenti di scherno e odio, in molti sono però intervenuti a difendere Ilary dagli immotivati attacchi. Anche in questo caso, sul web, in parecchi hanno perso un’occasione per restare in silenzio.