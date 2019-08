Nadia Toffa, Pierluigi Diaco piange in tv: «Chiedo scusa, non ho capito il suo dolore»

Nel corso della puntata del programma

Io e te

morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro . Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia:

Chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore

Il condotture ha poi parlato delle sue conversazioni con Nadia nelle quali lei gli avrebbe espresso la sua tristezza e delusione per i commenti spietati che riceveva sui social , in particolare su Facebook . Diaco le aveva però consigliato di evitare risposte, di lasciar perdere, ma lei non era affatto d'accordo:

Vi faccio una confidenza. Stamattina ho ritrovato il carteggio di varie conversazioni consumate con Nadia nell'ultimo anno. È molto difficile per me parlarvene, perché in queste conversazioni lei era molto delusa dai messaggi che riceveva da alcuni scellerati senza cuore che offendevano la dignità di una persona che aveva deciso di condividere il dolore pubblicamente. Mi ero permesso di suggerirle di non rispondere, di non alimentare la polemica perché avrebbe legittimato queste persone. Lei con sicurezza mi ha detto che non era d'accordo con me perché voleva che le sue pagine social fossero pulite. Per questo rispondeva anche a chi l'apostrofava con un vocabolario incivile. Mi sento di chiedere scusa a Nadia per non aver capito che quel suo grido di dolore e di rabbia, era un modo per abbracciare la vita. Grazie Nadia

.



Diaco, poi, ha parlato «dell'insopportabile, incivile e gratuito dibattito» che si è scatenato sui social sia sul modo in cui Nadia Toffa aveva deciso di vivere pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, sia di quello che si è prolungato anche dopo i Il conduttore ha poi deciso di mettere da parte le polemiche e di ricordare Nadia con le splendide parole di Diaco, poi, ha parlato «dell'insopportabile, incivile e gratuito dibattito» che si è scatenato sui social sia sul modo in cui Nadia Toffa aveva deciso di vivere pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, sia di quello che si è prolungato anche dopo i funerali Il conduttore ha poi deciso di mettere da parte le polemiche e di ricordare Nadia con le splendide parole di Renato Zero : «Nadia cara, averti avuta qui, anche se per breve tempo, ha significato molto per tanta, tanta gente. Un sorriso può essere contagioso, aiuta chi non trova spesso spunto per godere il vantaggio di una pausa di serenità in questo povero, malconcio pianeta. Qui, dove ormai si condivide appena l'effimero, brevi sprazzi di luce in una penombra accecante e pericolosa, grazie a Dio sei nata, ti sei fatta conoscere ed amare. Per fortuna, guerriera e testarda. Bella al punto da avere irritato persino la morte, che ora ti piange anche lei. E sicuramente adesso ti starà chiedendo perdono per non averti risparmiata. Raccogli anche il mio abbraccio fatto di rispettoso silenzio e di chiassosa gratitudine. Vivici ancora intorno e dentro, dolcissima sorella. Tuo Renato».

Martedì 20 Agosto 2019, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».