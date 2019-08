di Ilaria Del Prete

Nadia Toffa al teatro Santa Chiara di Brescia. Molti i bresciani, ma anche persone che sono arrivate da fuori regione e hanno lasciato messaggi e ricordi per la presentatrice delle Iene. Anche i lavoratori dell'Ilva di Taranto hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Nadia Toffa. Anche nella mattina di Ferragosto tanta gente comune ha reso omaggio alla camera ardente di al teatro Santa Chiara di Brescia.

NADIA TOFFA, I FUNERALI IN TV E DIRETTA STREAMING



Sono tante le persone che vorrebbero assistere ai funerali di Nadia Toffa per dare l'ultimo saluto alla conduttrice delle Iene che ha perso la sua battaglia contro il campo ma ha lottato fino all'ultimo, tanto da meritarsi l'appellattivo di guerriera. Le tv saranno presenti a Brescia e non è escluso che ci sia una diretta streaming della cerimonia funebre in diretta dal Duomo di Brescia a partire dalle 10.30. La diretta dei funerali di Nadia Toffa potrebbe essere trasmessa dalla pagina Facebook delle Iene, che ha creato un evento dal nome "Ciao Nadia, i funerali" che partirà proprio alle 10.30 del 16 agosto.

Venerdì 16 Agosto 2019, 08:57

, i funerali in diretta oggi al Duomo di Brescia.. I funerali di Nadia Toffa sono previsti oggi alle ore 10.30 al(Piazza Paolo VI), su Leggo.it li seguiremo in diretta. A celebrarli sarà Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli) simbolo della lotta alla "Terra dei Fuochi" e protagonista di alcun servizi de Le Iene, che la conduttrice amava e seguiva anche come padre spirituale. « Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale - ha spiegato don Maurizio – mi costa molto ma glielo devo per quello che ha fatto per noi».Alle esequie saranno presenti anche le mamme della Terra dei fuochi. «Oggi è un giorno che ricorderemo Nadia ! Ti vorremo bene per sempre», scrive una di loro sulla pagina Facebook, «Grazie di tutto l’amore e la sensibilità che hai saputo dosare insieme alla tua professione. Resterai nei nostri cuori e andremo avanti anche per te! Oggi salutiamo un amica,che stretta a noi, ai nostri racconti, cercava di denunciare lo scempio di cui siamo vittime! Non hanno risparmiato nemmeno a te commentuoli vari,ma hai saputo riderci su,ne eri abituata. Chi ti dimentica più cara Nadia; e non è un addio..ma un arrivederci». I vigili urbani di Brescia chiuderanno la strada che porta al Duomo nel giorno delle celebrazioni, per far spazio alle centinaia di persone attese e alle televisioni.