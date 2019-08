Nadia Toffa, le dolci parole della nipote ai funerali: «Cara zia, sei un modello di donna straordinaria»

I funerali dihanno registrato una partecipazione straordinaria. A Brescia si sono riunite centinaia di persone arrivate da tutta Italia e moltissime altre hanno seguito in diretta la cerimonia grazie a dirette e video.Il ricordo più dolce di Nadia Toffa, durante le esequie celebrate da Padre Maurizio Patriciello , è stato affidato alle parole di Alice, la nipote della giornalista portata via a 40 anni da un tumore.«Non voglio ricordare la 'Iena' che tutti conosciamo o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincorava e che trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno. Avrei voluto godere di più del tuo amore, mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei. Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino». È quanto ha detto con enorme commozione Alice, la nipote di Nadia Toffa, nel corso della cerimonia funebre nel Duomo di Brescia.